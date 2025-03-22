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Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 17:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ahşap yüklü kamyon devrildi; sürücüsü yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan gelip İnegöl'e dönüş yapmakta olan Sürücü Cengiz K.(44) yönetimindeki 35 CZZ 70 plakalı ahşap palet yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, kamyon dorsesindeki paketler yola saçıldı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç yoğun çalışma sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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