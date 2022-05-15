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Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü 1 yaralı
15.05.2022 09:34

OTOMATİK OYNAT

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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 SY 707 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Kazada otombilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu(53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık(31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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