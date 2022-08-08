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Komşu kadınlar birbirine girdi: "Ölümle tehdit ediyor"

Komşu kadınlar birbirine girdi: "Ölümle tehdit ediyor"
08.08.2022 13:33

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İstanbul'da komuşlar birbirine girdi. Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. O anları anlatanTamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Bende karşılaştığımda sordum. Biranda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı." dedi.

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