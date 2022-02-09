Haberler Yaşam Videoları Komandolar Adıyaman'dan Suriye'ye dualarla uğurlandı

Komandolar Adıyaman'dan Suriye'ye dualarla uğurlandı

Komandolar Adıyaman'dan Suriye'ye dualarla uğurlandı
09.02.2022 15:07

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:22
GOL | Bandırmaspor 2-2...
Ana Sayfa 00:40
GOL | Bandırmaspor 0-1...
Ana Sayfa 01:23
Tepkiler çığ gibi: Acilen...
Ana Sayfa 00:43
Seccad Yeşil'in yakalandığı...
Ana Sayfa 01:14
Kazdağları’nda zorlu kurtarma...
Ana Sayfa 00:39
Büyükçekmece’de ehliyetsiz...
Ana Sayfa 03:03
Üsküdar'da panik yaratan olay!...
Ana Sayfa 05:55
Kalecinin penaltı kurtarmasına...
Ana Sayfa 02:35
Halil Falyalı'ya kanlı pusu!
Ana Sayfa 08:18
AK Parti Genel Başkan...
Ana Sayfa 02:41
Hindistan’da skandal başörtü...
Ana Sayfa 06:42
CHP’nin ‘’Gizemli’’ 13....

Adıyaman Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tufanlar Jandarma Asayiş Komando Bölüğü dualarla Suriye'ye uğurlandı. Gölbaşı Jandarma Komutanlığı bahçesinde Suriye’nin Çobanbey ilçesine uğurlanan komandolar için tören düzenlendi. Törene Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören sonrasında komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA