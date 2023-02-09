Haberler Yaşam Videoları ''Kolumu mu kesecekler?'' Yer: Hatay - Antakya! Minik depremzede Berat'ın sözleri yürekleri dağladı! | DEPREM VİDEOSU

''Kolumu mu kesecekler?'' Yer: Hatay - Antakya! Minik depremzede Berat'ın sözleri yürekleri dağladı! | DEPREM VİDEOSU

''Kolumu mu kesecekler?'' Yer: Hatay - Antakya! Minik depremzede Berat'ın sözleri yürekleri dağladı! | DEPREM VİDEOSU
09.02.2023 10:29

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ilde yıkıma neden olan asrın depreminde Hatay Antakya en ağır hasarı olan ilçelerden biri oldu. Depremden 48 saat yürekleri dağlayan kurtarılma anı görüntüsü yayınlandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında bir çocuğa ulaştı. 'Taşıyıcı kolonu kesip seni çıkaracaklar' sözünü yanlış anlayan çocuk ''Kolumu mu kesecekler?'' sözüyle yürekleri dağladı. Minik depremzede Berat ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. İşte o anlar...

Yaşam Videoları

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ilde yıkıma neden olan asrın depreminde Hatay Antakya en ağır hasarı olan ilçelerden biri oldu. Depremden 48 saat yürekleri dağlayan kurtarılma anı görüntüsü yayınlandı.

Çocuğun 'kolumu mu keseceksiniz' sözleri ise herkesi derinden üzdü. Çünkü küçük çocuk, enkazdan çıkabilmek için kolunun kesilmesine bile razı olacak durumda!

Aynı zamanda abisinin de enkazda olduğunu söyleyen çocuğa 'abini konuştur, sakın susmayın. size yardım edeceğiz, itfaiyeciler kolonu kesecek, buradan çıkınca seninle maç yapacağız' sözleri herkesi duygulandırdı.

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