Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ilde yıkıma neden olan asrın depreminde Hatay Antakya en ağır hasarı olan ilçelerden biri oldu. Depremden 48 saat yürekleri dağlayan kurtarılma anı görüntüsü yayınlandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında bir çocuğa ulaştı. 'Taşıyıcı kolonu kesip seni çıkaracaklar' sözünü yanlış anlayan çocuk ''Kolumu mu kesecekler?'' sözüyle yürekleri dağladı. Minik depremzede Berat ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. İşte o anlar...