Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ilde yıkıma neden olan asrın depreminde Hatay Antakya en ağır hasarı olan ilçelerden biri oldu. Depremden 48 saat yürekleri dağlayan kurtarılma anı görüntüsü yayınlandı.

Çocuğun 'kolumu mu keseceksiniz' sözleri ise herkesi derinden üzdü. Çünkü küçük çocuk, enkazdan çıkabilmek için kolunun kesilmesine bile razı olacak durumda!

Aynı zamanda abisinin de enkazda olduğunu söyleyen çocuğa 'abini konuştur, sakın susmayın. size yardım edeceğiz, itfaiyeciler kolonu kesecek, buradan çıkınca seninle maç yapacağız' sözleri herkesi duygulandırdı.