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Kolej önünde unutulan çanta paniğe sebep oldu

Kolej önünde unutulan çanta paniğe sebep oldu
15.03.2022 10:28

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kolej önünde unutulan çanta paniğe sebep oldu. Fünyeyle patlatılan çantanın içinden kalem, hesap makinesi, ajanda gibi kırtasiye malzemeleri çıktı. Olay, dün akşam Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan özel bir kolejin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çanta gören vatandaşlar durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sokak yaya ve araç trafiğine bir süre kapatıldı. Bölgeye çağırılan bomba uzmanı özel kıyafetini giyip çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kalem, hesap makinesi, ajanda gibi kırtasiye malzemeleri çıktı. Polis ekipleri çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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