Kocasının kadın kıyafetli videosunu gören ünlü televizyoncu Arzu Demirel konuştu: Yatakta farklı...

Karısının kıyafetleri ile kadın kılığına girdiği videosu ortaya çıkan koca ünlü televizyoncu Arzu Demirel'in eşi çıktı. Birçok kitabı olan ünlü televizyoncu Arzu Demirel bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B’nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015’te dünyaya gelen çocuğu annesine, ‘Bu eve sen yokken bir kadın geliyor’ dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. K.B'nin evde çocuklarının önünde kadın iç çamaşırı ve kadın elbiselerini giydiği videoyu izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı. Arzu Birinci başına gelen olayı ayrıntılarıyla anlattı...

Türkiye'nin gündemine oturan televizyoncunun başına gelen 'öteki kadın' skandalıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Televizyoncu A.B, yaşadıklarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaştı. Mühendis eşi K.B'nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' ve 'nitelikli cinsel taciz' suçları kapsamında suç duyurusunda bulundu.

2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.

ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davrandı, hatta şiddet uygulamaya başladı.

Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.

'ANNE BU EVE SEN YOKKEN BİR KADIN GELİYOR'

Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm.

Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.

KADIN KILIĞINDA ÇOCUĞUMUZLA OYUNLAR OYNAMIŞ

Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış.

Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti.''

EŞİNİN KIYAFETLERİNİ GİYEN KOCA DA ŞİKAYETÇİ

Karısının kıyafetlerini giydiği öne sürülen A.K.B. de bugün avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak karısı A.D.B. hakkında şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, A.D.B. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.