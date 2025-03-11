SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kocası tarafından satırla öldürülen genç hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Haberler Yaşam Videoları

Kocası tarafından satırla öldürülen genç hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:48

Antalya'da iki ay önce evlendiği ve düğün hazırlıkları yaptığı eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Genç hemşirenin cenazesinde yakınları zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz gün, Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evde özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26), Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) tarafından satırla katledilerek öldürülmüştü. Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Genç kadın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cemevinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının annesi ve yakınları cenazede zor anlar yaşadı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi. Kızının mezarı başında ağlayan gözü yaşlı anne Havva Ünay, "Yetişin ben nasıl dayanacağım, Allah'ım ben nasıl dayanacağım" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı: O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı!
11.03.2025Salı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 66 yaşındaki kadın yaralandı
11.03.2025Salı
Kum yüklü kamyon 2 tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
11.03.2025Salı
Aydın'da kavgayı ayıran polise saldırı! O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Bunlar da Var
Kepez’de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı! 01:29
Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!
10.03.2025Pazartesi
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı 08:08
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı
10.03.2025Pazartesi
Ece Gürel’in ölümü! | Hale Nur Özen’den Mars yolunu şaşırttı iddiası! 01:25
Ece Gürel'in ölümü! | Hale Nur Özen’den “Mars yolunu şaşırttı” iddiası!
10.03.2025Pazartesi
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada 00:08
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada
10.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN