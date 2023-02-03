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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, şoför kamyonun kasasında ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, şoför kamyonun kasasında ölü bulundu
03.02.2023 20:38

OTOMATİK OYNAT

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Olay saat 17.30 sıralarında İbrikdere Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasının otoparkında meydana geldi. Kamyon şoförü Sami Kara, lojistik firmasından aldığı plastik hammaddesini aracına yükledikten sonra firmanın otoparkına geldi. Otoparka gelen diğer sürücüler, Sami Kara'yı kamyonun kasasında, hammadde çuvallarının arasında hareketsiz yatarken gördü. Sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sami Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerde bulunmasının ardından Kara´nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kara'nın düştüğü veya bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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