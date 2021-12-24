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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde test sürüşü yapan şahıs, çarptığı yayayı hastanelik etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde test sürüşü yapan şahıs, çarptığı yayayı hastanelik etti.
24.12.2021 13:10

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde test sürüşü yapan şahıs, çarptığı yayayı hastanelik etti. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan bir AVM girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Toyota marka otomobil ile test sürüşü yapan A.K. isimli şahıs, B.M adındaki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya yere savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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