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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı
31.12.2022 00:55 - Son Güncelleme: 31.12.2022 01:00

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Olay esnasında içeride bulunan bir kişi kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu. Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Araç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olay esnasında içeride bulunan bir kişi kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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