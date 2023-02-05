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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anne kız, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anne kız, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden düştü
05.02.2023 19:28

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Olay, Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö (73) ve kızı Y.Ö (44) yürüyen merdivenden aşağıya indiği esnada ayaklarının takılması neticesinde düştü. Yere düşen anne ve kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.Ö.'nün ayak bileğinde kırık olduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tekerlekli sandalyeye alınan E.Ö. de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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