Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
28.01.2023 01:22 - Son Güncelleme: 28.01.2023 01:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:58
Ankara'da bir kişi evinde...
Yaşam 00:45
Diyarbakır’da meydana gelen...
Yaşam 02:10
Yanan evde baygınlık geçiren...
Yaşam 01:46
Zeytinburnu'nda doğalgaz...
Yaşam 02:51
Florya’da korkutan yangın!
Yaşam 00:31
620 gram metamfetamin ile...
Yaşam 04:46
Marmaris’te denizin rengi...
Yaşam 00:53
Bıçaklı sopalı kavgada ortalık...
Yaşam 02:40
Hurdaya dönen araçtan...
Yaşam 00:36
Sancaktepe’de kan donduran...
Yaşam 00:59
Sürücüye davetsiz misafir şoku...
Yaşam 00:49
Pendik'te cam plastik...

Olay, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi 409'uncu Sokak’ta yer alan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Mehmet Fidan’dan (26) haber almayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri evin içine girdiğinde ise Fidan’ın hareketsiz şekilde yatağından, yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Fidan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, işlemlerin ardından cenaze Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin işlemlerin tamamlanmasının ardında Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA