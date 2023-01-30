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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştı
30.01.2023 18:42

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet T. idaresindeki 34 BS 7360 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip Barış Caddesi’ne yönelen B.S. yönetimindeki 34 BDE 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü 20 metre ileriye savrulurken, otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte 100 metre ilerideki tel örgülere çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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