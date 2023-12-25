SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 10:27 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 10:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüsün yol ayrımındaki bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze - Harem seferini gerçekleştiren G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna bağlandığı esnada bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 15 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten dışarıya çıkan bazı yolcular kaldırıma oturarak yardım gelmesini bekledi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 15 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Minibüs şoförü G.A. kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazalı minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp
25.12.2023Pazartesi
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil?
25.12.2023Pazartesi
▶️ Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada!
24.12.2023Pazar
İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı paniği!
24.12.2023Pazar
Galatasaray kafilesi 'dev derbi' için Kadıköy’e geldi!
24.12.2023Pazar
Bunlar da Var
Sabiha Gökçen’e Türkiye’nin en büyük ikinci pistini Başkan Erdoğan açacak! 01:55
Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pisti bugün açılıyor!
25.12.2023Pazartesi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak ve Suriye’de terör hedefleri hava harekatı ile vuruldu 01:24
Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor
25.12.2023Pazartesi
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil? 01:47
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil?
25.12.2023Pazartesi
Türkiye şehitlerini uğurladı: İşte vatan için can veren 12 kahraman 09:19
Türkiye şehitlerini uğurladı!
25.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA