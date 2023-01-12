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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
12.01.2023 00:34 - Son Güncelleme: 12.01.2023 00:39

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Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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