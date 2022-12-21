Haberler Yaşam Videoları Kocaeli’nin Derince ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu
21.12.2022 23:36

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:48
Batman'da Silahlı Kavga: 1...
Yaşam 00:46
Yalova’da 2 hırsızlık zanlısı...
Yaşam 02:35
Amasya’da kontrplak...
Yaşam 07:26
Husumetli ev sahibi ile...
Yaşam 00:48
Meyve yüklü kamyon dereye...
Yaşam 00:54
500 bin TL dolandırılan şahsın...
Yaşam 00:59
Ümraniye’de depo yangını!
Yaşam 01:43
Motosiklet sürücüsü önce...
Yaşam 01:27
CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde...
Yaşam 01:32
Diyarbakır’da polis aracına...
Yaşam 00:49
Tekirdağ’da kar yağışı...
Yaşam 01:57
Şüpheli otomobili durdururken...

Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 13 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Ceset cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA