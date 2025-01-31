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Kocaeli’nde trafik kazası: 2 yaralı
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Kocaeli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 23:39

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önünde seyreden otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, D100 Karayolu İstanbul istikametinde Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VG 674 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, önünde seyreden Ali K. idaresindeki 34 BAG 032 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada, 41 VG 674 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü Ali K.'ya yapılan alkol testi negatif çıktı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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