Kocaeli’nde otomobil camiye daldı: 4 yaralı! O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde, gece saat 02.30 sıralarında, 53 EE 850 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Ebubekir Sıddık Camisi'ne daldı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi . Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Camide büyük çapta hasar oluşurken, sabah saatlerinde gelen cemaat olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin duvarı yıkarak camiye girdiği anlar net bir şekilde görüldü.