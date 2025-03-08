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Kocaeli’nde 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'nde 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 19:48

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FT 090 ile 34 FVV 680 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 FVV 680 plakalı otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Derince Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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