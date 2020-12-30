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Kocaeli'deki yangından kötü haber! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kocaeli'deki yangından kötü haber! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
30.12.2020 16:17
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Kocaeli'de öğle saatlerinde çıkan yangın sonrası hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'ta Orhan Al'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin üst katında bulunan Zafer Can (17) ve kardeşi Çağatay Al (4), evden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Çağatay Al, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, ağabeyi ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çağatay Al, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Zafer Can Al'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde fenalık geçiren anne Gülşah Al'ı sağlık ekipleri sakinleştirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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