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Kocaeli’de zincirleme kazada motosikletli sıkıştı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil arasında sıkışan motosikletli sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kamyona saplanan motosiklet güçlükle çıkarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil arasında sıkışan motosikletli sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosiklet kamyona saplandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde, Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken 38 ABC 479 plakalı Seat marka otomobil ile hafriyat kamyonunun arasında kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyona saplanan motosiklet, vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarılarak yol kenarına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre aksarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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