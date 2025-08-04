Son Dakika
Netanyahu katliam kabinesini topluyor: Gazze’de yeni saldırı planı!
PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de zincirleme kaza: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı! 1 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu’nda iki aracın karıştığı kazada otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına ve ardından duvara çarptı. Sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına ve duvarına çarptı.

Kaza, D100 Karayolu'nun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KN 4911 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A. yönetimindeki 34 DTJ 187 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına, ardından da istasyonun duvarına çarptı.

Olayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kendi imkânlarıyla dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle