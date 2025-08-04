Kocaeli’de zincirleme kaza: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı! 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına ve duvarına çarptı.

Kaza, D100 Karayolu'nun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KN 4911 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A. yönetimindeki 34 DTJ 187 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına, ardından da istasyonun duvarına çarptı.

Olayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kendi imkânlarıyla dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.