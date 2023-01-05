Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ağaca çarptı

Kocaeli'de yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ağaca çarptı

Kocaeli'de yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ağaca çarptı
05.01.2023 19:33

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:15
Ordu’da 5 katlı binanın çatı...
Yaşam 01:23
Kaza yapan otomobil elektrik...
Yaşam 01:36
Amcasının öldürdüğü ortaya...
Yaşam 00:32
Cansız mankenin üzerindeki...
Yaşam 00:24
ABD'de 3 yaşındaki çocuğu tren...
Yaşam 01:19
Batman'da araçlar kafa kafaya...
Yaşam 01:18
ABD’nin Arkansas eyaletindeki...
Yaşam 01:50
Esenyurt’ta kaldırıma çıkan...
Yaşam 01:01
Kocaeli'de ilginç olay!
Yaşam 00:44
İstanbul Fatih’te...
Yaşam 03:30
Bayrampaşa’da kamyonet ile...
Yaşam 02:05
D-100’de yanan çay yüklü tır...

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil sürücüsünün yolun ıslak olması sebebiyle kayganlaşa yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA