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Kocaeli'de yangından kurtarılan kedi oksijen verilerek kurtarıldı

Kocaeli'de yangından kurtarılan kedi oksijen verilerek kurtarıldı
29.11.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yarı baygın halde bulunan kedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince verilen oksijenle kurtarıldı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Hacıhızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokak'taki bir binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bir itfaiye eri, ev içinde yaptığı aramada dumandan etkilenen bir kediyi bularak dışarı çıkardı. Yarı baygın halde olan kediye daha sonra itfaiye eri kendi maskesiyle oksijen vermeye çalıştı. Diğer görevliler tarafından su verilen kediye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel aparatla oksijen verildi. Kendine gelen kedi, sahibine teslim edildi.

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