Haberler Yaşam Videoları Kocaeli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ağaçları ve elektrik direğine çarparak devirdi

Kocaeli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ağaçları ve elektrik direğine çarparak devirdi

Kocaeli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ağaçları ve elektrik direğine çarparak devirdi
04.01.2023 22:53

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Kaza, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kabaoğlu Mahallesi Profesör Baki Komşuoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 09 NA 681 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta rejüfdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüsü B.B. ve araçta bulunan F.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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