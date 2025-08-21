Kocaeli’de traktör devrildi: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLDİ, YAŞLI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Çamçukur Köyü'nde meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Ahmet Çimen'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen 75 yaşındaki Ahmet Çimen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.