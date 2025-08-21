PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de traktör devrildi: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki Ahmet Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, YAŞLI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Çamçukur Köyü'nde meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Ahmet Çimen'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Doktorların tüm müdahalesine rağmen 75 yaşındaki Ahmet Çimen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle