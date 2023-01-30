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Kocaeli'de tırın lastiğine çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı

Kocaeli'de tırın lastiğine çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı
30.01.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 01:09

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Kaza, D-100 Ankara istikameti, Başiskele ilçesi, Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 35 ACR 455 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce 71 EP 310 plakalı Man marka tırın lastiğine çarptı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra takla atarak ters durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisindeki sürücü E.Y. ve yolcu olarak bulunan B.B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde trafik yavaşladı.

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