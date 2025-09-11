PODCAST
Kocaeli'de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 13:36
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmana giren iki şüpheli, zorladıkları kapıları açamayınca daire önündeki iki çift ayakkabıyı çaldı. Şüphelilerden birinin kendi terliklerini de olay yerinde bıraktığı görüldü.
