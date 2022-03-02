Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü! Kardeşini aradı: "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi"

Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü! Kardeşini aradı: "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi"

Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü! Kardeşini aradı: "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi"
02.03.2022 09:31

OTOMATİK OYNAT

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Evine misafirliğe gittiği Tolga Görez'i çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldüren U.A., kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam Videoları

Kocaeli'nin Sırrıpaşa Mahallesi'ne bağlı Çınar Sokak'ta yaşayan Tolga Görez, evine misafir olarak geldiği arkadaşı U.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ARKADAŞI KATİLİ OLDU

Tabancasını çıkaran U.A., Tolga Görez'e ateş açtı. Olayın ardından evden ayrılan U.A., Tolga Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi." dedi. Daha sonra eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor

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