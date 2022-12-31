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Kocaeli’de tartışma yaşadıkları genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladı

Kocaeli’de tartışma yaşadıkları genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladı
31.12.2022 00:18 - Son Güncelleme: 31.12.2022 00:28

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Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak'ta yer alan Sefa Uzun Türk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada 26 yaşındaki genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladılar. Meydana gelen olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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