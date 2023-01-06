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Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton künke çarptıktan sonra alev alev yandı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton künke çarptıktan sonra alev alev yandı
06.01.2023 00:42 - Son Güncelleme: 06.01.2023 01:04

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Darıca Millet Bahçesi içerisindeki arazide meydana geldi. Kerem E. yönetimindeki 41 LN 908 plakalı otomobil, arazide bulunan beton künke çarparak motor kısmından alev aldı. Kerem E. ve beraberindeki 4 kişi otomobilden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından sürücü Kerem E. ve beraberinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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