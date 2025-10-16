PODCAST
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 01:10
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından bacaklarından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
