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Kocaeli’de servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı!
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Kocaeli’de servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 19:51:39

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki servis minibüsü sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, B.C. yönetimindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği sırada sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki M.Y.B.'ye çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü B.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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