Kocaeli’de servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, B.C. yönetimindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği sırada sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki M.Y.B.'ye çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü B.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.