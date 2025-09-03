Kocaeli’de şantiyede kanlı kavga: İşçi arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat şantiyesinde kavga eden işçilerden biri, mesai arkadaşını kesici aletle ağır yaraladı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'ta bulunan şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye işçisi Ü.C.Ç., tartıştığı mesai arkadaşı D.K.'yi kesici aletle yaraladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan D.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı D.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.