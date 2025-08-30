Kocaeli'de otomobile çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

KAZA DİLOVASI RAMPASINDA MEYDANA GELDİ

Kocaeli D100 Karayolu Dilovası rampası mevkiinde, lastiği patlayan M.D. yönetimindeki 81 AAH 691 plakalı otomobile seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan 2 çocuk yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı çocukları hastaneye kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar eski seyrine döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.