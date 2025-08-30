PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli'de otomobile çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli D100 Karayolu Dilovası rampasında lastiği patlayan otomobile çarpan hafif ticari araç yan yattı; araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

KAZA DİLOVASI RAMPASINDA MEYDANA GELDİ
Kocaeli D100 Karayolu Dilovası rampası mevkiinde, lastiği patlayan M.D. yönetimindeki 81 AAH 691 plakalı otomobile seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan 2 çocuk yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı çocukları hastaneye kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle D100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar eski seyrine döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

