Kocaeli’de otomobil dereye uçtu! Kaza anı kamerada

Kaza, İstasyon Mahallesi 1493. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 FA 925 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç., cadde üzerinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin düz yolda ilerlediği sırada bir anda kontrolünü kaybederek dereye uçtuğu anlar yer alıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.