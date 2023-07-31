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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 01:25 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 01:31

Kocaeli'de nişan sonrası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemler aldı, ardından kalabalığı dağıttı.

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