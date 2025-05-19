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Kocaeli’de mesire alanında acı olay: 16 yaşındaki genç derede boğuldu
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Kocaeli’de mesire alanında acı olay: 16 yaşındaki genç derede boğuldu

Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:17:11

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı’nda 16 yaşındaki Arda Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye girerek boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde, Paşa Suyu Mesire Alanı'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Arda Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye girdi. Bir süre sonra haber alınamayan Gürkan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Gürkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gencin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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