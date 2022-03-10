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Kocaeli’de korkunç olay! Kayıp üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

Kocaeli’de korkunç olay! Kayıp üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
10.03.2022 21:50

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Kocaeli’de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan H.A., ağaçta asılı halde bulundu

Yaşam Videoları

Olay, İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Gölkay Park mevkiinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi H.A.'nın cansız bedeni bir ağaçta asılı olarak bulundu.

Çevredeki vatandaşların ağaçlık alanda cansız bedeni görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.A.'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamını yitiren gencin, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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