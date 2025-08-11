Kocaeli’de kavşak kazası: 1 kişi yaralandı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 TR 070 plakalı araçtaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre duraksarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.