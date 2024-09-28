Kocaeli'de Kanlı Tartışma: Parkta Silahlı Saldırı, 2 Yaralı!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 02:12 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 02:19

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir parkta çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. S.S. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı E.K. ve aynı isimli bir diğer kişiyi tabancayla vurdu. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu E.K.'nın gözüne isabet eden kurşun, hayati tehlike oluştururken, diğer E.K. ise ayak bileğinden yaralandı.



Olayın ardından saldırgan S.S. hızla parkı terk etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözünden vurulan E.K.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Şüpheli S.S.'nin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.