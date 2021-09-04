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Kocaeli’de ilginç olay! Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti…

Kocaeli’de ilginç olay! Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti…
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanda birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaraladı. Detaylar haberimizde...


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaraladı.

BABA BIÇAKLA OĞLUNA SALDIRDI

Olay İzmit Erenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde alkol alan Ç.O. ve oğlu C.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde evdeki bıçaklara sarılan baba ve oğlu birbirlerine saldırdı.

Kavgada C.O. yüzünden Ç.O. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralandıkları belirlenen baba ve oğlu, polis aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede pansuman yapılan Ç.O. ve oğlu C.O. alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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