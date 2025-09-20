PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi Gümrük Kavşağı'nda M.K. idaresindeki 34 AR 3698 plakalı otomobil ile M.A.K. yönetimindeki 41 BAD 979 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.K'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada sürücü M.A.K. ile araçlardaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle