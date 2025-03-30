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Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 23:44 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 23:44

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CRV 288 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ağaçlık alana girerek dururken, her iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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