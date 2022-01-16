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Kocaeli'de içi çöp dolu binada yangın çıktı

Kocaeli'de içi çöp dolu binada yangın çıktı
16.01.2022 07:13

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Kocaeli'de gece saatlerinde içi çöp dolu olan bir binada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yaşam Videoları

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içi çöp dolu bir bina alev alev yandı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü. Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nedim Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içi çöp ve kağıt dolu olduğu öğrenilen binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, binanın içindeki alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında binadan yükselen dumanlar, bütün sokağı sardı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisinde araştırma yapan ekipler, içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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