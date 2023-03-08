Kocaeli'de genç kıza yapılan tacizi engellemek isterken bıçaklandı!

Kocaeli'de Diliskelesi-Gebze arası sefer yapan belediye otobüsünde Dilovası ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 5 çocuk babası Orhan Şahin, işe gitmek için her gün bindiği 325 numaralı otobüse bindi.

Araç bir süre gittikten sonra, kendisiyle aynı mahallede yaşayan genç bir kız, Orhan Şahin'e seslenerek yanındaki yabancı uyruklu şahsın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Şahin, genç kızı taciz eden şahsı uyardı. Daha sonra Şahin ile yabancı uyruklu şahıs arasında tartışma çıktı.

Bıçaklayarak kaçtı

Bir süre sonra otobüsün durması ve kapının açılmasıyla birlikte yabancı uyruklu şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Orhan Şahin'i yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Otobüsle hastaneye götürdüler

Yaralandığını hisseden Şahin, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. O sırada otobüste bulunan bir genç, hastanede stajyer olarak çalıştığını söyleyerek kan kaybeden Şahin'e tampon uyguladı.

Otobüsün sürücüsü ise Şahin'i Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Burada tedavi altına alınan Şahin'e 16 dikiş atıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şahin, tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

Tacizci şahıs yakalandı

İhbarın üzerine hemen olayın gerçekleştiği adrese gelen polis ekipleri, şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarını dinleyen ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 3'ü kız, 5 çocuk babası olan Orhan Şahin, genç kızı taciz eden ve kendisini yaralayan şahıstan şikayetçi oldu.