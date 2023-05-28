Kocaeli’de gelin ve damat sandığa son 15 dakika kala yetişebildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugün düğünü olan Tuğba ve Kadir Marangoz çifti oy kullandı. Düğün telaşına rağmen çift, oy verme işleminin bitmesine 15 dakika kala Derince Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu'nda oylarını kullandı. Genç çift gelinlik ve damatlıkla oy kullanacakları okula gelirken, çifti gören vatandaşlar alkışlayarak karşıladı.

Telaştan dolayı anca yetiştiklerini belirten damat Kadir Marangoz, "Düğün telaşındayız. Geldik, oyumuzu kullandık. İnşallah her şey dilediğimiz gibi iyi olur, güzel olur. Anca yetişebildik. Bayağı bir telaştaydık. Vatanımıza, milletimize hayırlısı olsun" diye konuştu. Az bir süre kalmasına rağmen oy vermeye yetiştikleri için mutlu olduklarını söyleyen gelin Tuğba Marangoz ise, "Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Telaş içindeyiz ama oyumuzu kullanmaya geldik. Herkes için hayırlısı olsun. İnşallah vatanımız için de en güzelleri olur" dedi.