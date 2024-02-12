Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çöp konteynerine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, öğretmen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle 5114/4 Sokak'ta yola atlayan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada çöp konteynerine vurdu.

KONTEYNER 5 KİŞİYİ YARALADI

Savrulan konteyner ise 4'ü öğrenci 5 kişiyi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.T., F.S., Z.G. ve Z.R.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.