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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 20:38 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 21:43

Kocaeli’de feci kaza: Devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatı kaybetti

Kaza, D-100 kara yolu Ankara İstikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı tır virajı dönemeyerek yan yattı. Sürücü Adih Zeybek devrilen tırdan yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerinde adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Adih Zeybek’in hayatını kaybettiği edildi. Yapılan incelemelerin ardından Adih Zeybek’in cansız bedeni cenaze nakil aracına yüklenerek morga kaldırıldı.

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